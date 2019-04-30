شكرا لقرائتكم الإصابة تنهي موسم الألماني روديغر مع تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، يوم الثلاثاء، أن مدافعه الألماني أنطونيو روديغر سيغيب حتى نهاية الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

وتعرض روديغر البالغ من العمر "26 عاماً" لإصابة في الركبة ويحتاج للخضوع لعملية جراحية، سيجريها في إيطاليا.

وجاءت إصابة روديغر في فترة حاسمة من الموسم، حيث يشارك تشيلسي في المربع الذهبي للدوري الأوروبي، كما ينافس على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويغيب روديغر عن مباراتي الذهاب والإياب للمربع الذهبي للدوري الأوروبي أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني، كما يغيب المدافع الألماني عن آخر مباراتين هذا الموسم بالدوري الإنجليزي أمام واتفورد وليستر سيتي.