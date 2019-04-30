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الإصابة تنهي موسم الألماني روديغر مع تشيلسي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، يوم الثلاثاء، أن مدافعه الألماني أنطونيو روديغر سيغيب حتى نهاية الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

وتعرض روديغر البالغ من العمر "26 عاماً" لإصابة في الركبة ويحتاج للخضوع لعملية جراحية، سيجريها في إيطاليا.

وجاءت إصابة روديغر في فترة حاسمة من الموسم، حيث يشارك تشيلسي في المربع الذهبي للدوري الأوروبي، كما ينافس على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي من أجل المشاركة في الموسم المقبل.

ويغيب روديغر عن مباراتي الذهاب والإياب للمربع الذهبي للدوري الأوروبي أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني، كما يغيب المدافع الألماني عن آخر مباراتين هذا الموسم بالدوري الإنجليزي أمام واتفورد وليستر سيتي.

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