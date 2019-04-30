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رايت يطالب سولشاير باستبعاد دي خيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال إيان رايت مهاجم إنجلترا السابق إنه ينبغي على أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إظهار أنه لا يخشى اتخاذ قرارات مهمة ويستبعد الحارس ديفيد دي خيا في آخر جولتين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما ارتكب أكثر من خطأ.

وعلى غير العادة ارتكب دي خيا عدة أخطاء فادحة في المباريات الأخيرة وكان السبب وراء التعادل 1-1 مع يوم الأحد لتتقلص آمال يونايتد صاحب المركز السادس في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي والتأهل إلى في الموسم المقبل.

وأكد سولشاير دعمه للحارس دي خيا وأكد استمراره في موقعه بالتشكيلة الأساسية في آخر مباراتين أمام هدرسفيلد تاون وكارديف سيتي لكن رايت أبدى اختلافه مع المدرب النرويجي.

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وقال رايت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): إذا كان سولشاير يريد أن يترك بصمته ويجعل الناس تدرك أنه لا يخشى اتخاذ القرارات فيجب أن يستبعده.

وواصل: إذا قام المدرب بتفسير كل شيء وشرح له بشكل شخصي لماذا سيستبعده ويمنحه راحة فإن هذه طريقة الإدارة المطلوبة من سولشاير.

وكان عقد دي خيا سينتهي بنهاية الموسم الجاري قبل أن يعلن يونايتد تفعيل بند في التعاقد يسمح بالإبقاء على الحارس الإسباني لموسم جديد وسط تقارير تتحدث عن قرب رحيله عن أولد ترافورد.

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