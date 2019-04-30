تعرف على تشكيل الاتحاد والنجوم بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهازان الفنيان للنجوم والاتحاد السكندرى تشكيلة فريقهما فى المباراة التى ستقام بينهما في الخامسة والنصف مساء اليوم، على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز. وجاءت تشكيلة الاتحاد السكندرى على النحو التالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان الدفاع: محمود شعبان - محمد أنور - محمود رزق - السيد سالم الوسط: أحمد توفيق - نور السيد - خالد الغندور الهجوم: عمار حمدى - رزاق سيسيه - خالد قمر Advertisements بينما ضمت تشكيلة النجوم: أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى. أحمد ربيع، محمود فتح الله، أحمد عبد الواحد، كريم فؤاد في خط الدفاع. محمود حليمو، إسلام حازم، محمد همام، مهاب ياسر، طوسين أومويلي في خط الوسط. أيمن الغباشي في الهجوم. وعلى مقاعد البدلاء كل من محمد الشحات حارس مرمى، نادر الطويلة، لاما كولين، إسلام الفار، أحمد رفعت، جرجس مجدي، أحمد شرويدة.

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