شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الجبل الأخضر .. 7 أرقام لـ "بيراميدز والمقاصة " فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى المواجهة المنتظرة بين فريقى بيراميدز ومصر المقاصة والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الـ 31 بالدورى الممتاز على ملعب استاد المقاولون العرب.

ويسعى فريق بيراميدز إلى مواصلة الفوز من أجل التربع على عرش قمة الدورى بعدما نجح فى تخطى عقبة الأهلى والزمالك على التوالى ، بينما يطمح الفريق الفيومى فى حصد الثلاث نقاط بعدما خسر نقطتين هامتين فى آخر ظهور أمام الاتحاد السكندرى .

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " بيراميدز و المقاصة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :