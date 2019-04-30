شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدفه فى النجم الساحلى .. رسالة حب من كهربا لوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب محمود كهربا مهاجم نادى الزمالك، على توجيه رساله حب لوالده فى صورة نشرها عبر حسابه الشخصى منذ قليل.

وكتب كهربا على الصورة ‏"هو الذي لم أسرِ يوماً في طريقٍ إلا و رأيته سبقني يمهده لي" ‏اللهُم أبي في كل اتجاهاتي.. اللهُم احفظ ابائنا و اجعلنا بارين بهم".

ونجح كهربا فى تسجيل هدف الفوز الغالى لنادى الزمالك فى شباك نادى النجم الساحل يوم الأحد الماضى على ملعب برج العرب فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر ان تقام مباراة العودة يوم الاحد المقبل فى ملعب سوسة بتونس لحسم بطاقة التأهل لدور النهائى.