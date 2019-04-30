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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء ، 30 أبريل 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ، الشناوي يكتفي بـ10 دقائق في مران الأهلي وشكوك حول مشاركته أمام الطلائع، اتحاد الكرة يستقر على انطلاق الدورى الجديد منتصف أغسطس المقبل .

الشناوي يكتفي بـ10 دقائق في مران الأهلي وشكوك حول مشاركته أمام الطلائع

يواجه محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي شبح الغياب عن فريقه في مباراة طلائع الجيش، للمباراة الثانية على التوالي، بعدما غاب عن مباراة المصري الماضية للإيقاف، وفيما يبدو أنه سيغيب عن لقاء الطلائع للإصابة.

معروف حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس.. ونور الدين للمصرى ودجلة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم، فى الأسبوع الـ31 لدورى القسم الأول .

اتحاد الكرة يستقر على انطلاق الدورى الجديد منتصف أغسطس المقبل

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على انطلاق بطولة الدورى للموسم المقبل 2019 – 2020 منتصف شهر أغسطس المقبل بعد اقتراب انتهاء مسابقة الموسم الجارى 2018 – 2019 قبل شهر يونيو أى قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، بعد أن حددت لجنة المسابقات بالدورى مواعيد المسابقة حتى الجولة 32 والتى تنتهى منتصف شهر مايو المقبل.

الأهلى يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة الطلائع فى الدوري

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يستعيد النادي الأهلى قوته الضاربة قبل مواجهة طلائع الجيش المرتقبة فى بطولة الدوري العام، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء على استاد المكس بالاسكندرية.

رئيس الزمالك يستطلع رأى اللاعبين فى السفر إلى سوسة بطائرة خاصة

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الاستفسار من لاعبى الفريق عن مدى رغبتهم فى السفر بطائرة خاصة إلى سوسة من عدمه، لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد علاء يرحل عن الأهلى فى الصيف

أوصى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى إدارة ناديه بالسماح برحيل أحمد علاء مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل عدم الاستفادة منه منذ انضمامه لصفوف الفريق قادماً من الداخلية.

معسكر 19 يومًا للمنتخب الأولمبى.. واعتماد ودية فلسطين 16 يونيو

تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات المسئولة عن خوض ودية المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب أمام فلسطين والمقرر لها 16 يونيو برام الله، فى إطار إعداد الفراعنة الصغار لأمم أفريقيا 2019 المقرر لها شهر نوفمبر المقبل بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .