شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة تطالب جابر وحمادة بالعودة للفريق نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو مصر المقاصة مناقشة العروض التى وصلت للثنائى إسلام جابر ومحمود حمادة لاعبا الفريق المعارين للداخلية والإنتاج الحربى حتى نهاية الموسم مطالبين اللاعبين بالعودة أولا لصفوف الفريق .

وقد طلبت إدارة النادى من اللاعبين عدم الالتفات لوكلاء اللاعبين خاصة وأنهم مرتبطين بتعاقد مع النادى الفيومى ولابد من عودتهم حتى تناقش الإدارة معهم العروض التى وصلتهم عقب نهاية الموسم .

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كان مسئولو الأهلى والزمالك قد دخلوا فى مفاوضات مع الثنائى من اجل التعاقد معهم نهاية الموسم بعد ظهورهم بشكل جيد مع فرقهم بالدورى .

ويحاول الأهلى التعاقد مع محمود حمادة الذى لفت الأنظار فى منطقة وسط الملعب لتدعيم مركز الوسط المدافع فى القلعة الحمراء .