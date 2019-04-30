شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل مديرا فنيا للقناة وحمص مدربا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة القناة مع حمزة الجمل كمدير فنى للفريق بالموسم المقبل خلفا لأبوطالب العيسوى الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله مع الفريق عقب نهاية الموسم الماضى .

كما تم تعيين محمد حمص مدربا عاما للفريق بصحبة حمزة الجمل فى ظل العلاقة القوية التى تجمع الثنائى فى العمل منذ فترة ، بعدما خاض الثنائى تجربة ناجحة فى الدورى العمانى.

يذكر أن حمزة الجمل كان من ضمن الأسماء المرشحة لقيادة فريق الإسماعيلى خلفا لسيدومير يونيفسكى .