حمزة الجمل مديرا فنيا للقناة وحمص مدربا عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة القناة مع حمزة الجمل كمدير فنى للفريق بالموسم المقبل خلفا لأبوطالب العيسوى الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله مع الفريق عقب نهاية الموسم الماضى .
كما تم تعيين محمد حمص مدربا عاما للفريق بصحبة حمزة الجمل فى ظل العلاقة القوية التى تجمع الثنائى فى العمل منذ فترة ، بعدما خاض الثنائى تجربة ناجحة فى الدورى العمانى.
يذكر أن حمزة الجمل كان من ضمن الأسماء المرشحة لقيادة فريق الإسماعيلى خلفا لسيدومير يونيفسكى .
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