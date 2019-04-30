شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فراعنة ينافسون أبطال العالم فى الشيش بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر فى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال بثلاثة لاعبين، والمقرر إقامتها فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو المقبل. ويمثل مصر البطل الأولمبى صاحب الترتيب السابع عشر عالميا علاء أبو القاسم والثنائى الواعد المصنف الأول عالميا على الشباب ورقم 54 على الكبار محمد حمزة ويوسف سناء، ويقود المنتخب فنيا ماهر حمزة. وصرح رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن الاتحاد يأمل فى تحقيق نتائج طيبة فى بطولة كأس العالم بمدينة سانت بطرسبرج الروسية. وأضاف قائلا إن المنافسة ستكون صعبة دون شك لاسيما فى ظل مشاركة كبار المصنفين عالميا وفى مقدمتهم الثلاثة الأوائل الإيطالى اليسو فوكانى والإنجليزى ريتشارد كروس والأمريكى رييس امبدون لكن هناك ثقة تامة فى لاعبى منتخبنا الوطنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 فراعنة ينافسون أبطال العالم فى الشيش بروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.