شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام اليوم.. حكاية 27 مباراة جمعت الإسماعيلي وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة مرتقبة تجمع الإسماعيلى أمام حرس الحدود فى الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات الأسبوع الــ31 للدورى الممتاز.

وتاريخيا، التقى الفريقان منذ موسم 64/65 تحت اسم السواحل، قبل أن يغير أسمه إلى حرس الحدود في 27 مباراة.

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-فاز الاسماعيلي في 10 مباريات و تعادل في 13 لقاء، وخسر 4 مواجهات، أحرز لاعبو الدراويش 31 هدفا، ودخل مرماهم 21 هدفا.

-أكبر فوز للدراويش كان في موسم 2015/2016 بنتيجة 4/0 ، بتوقيع مروان محسن، وسعد حسنى، وعماد حمدى، وشيكابالا، وحقق الفوز بالدورين الأول والثانى في نفس الموسم.