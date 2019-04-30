المدیر الفني لمنتخب مصر للسباحة: ارتفاع مستوى المنافسة في كأس مصر دليل على تطور اللعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أكد محمد الدسوقي المدير الفني لمنتخب مصر للسباحة، أن بطولة كأس مصر ظهرت بشكل رائع، أسفرت عن ظهور بعض السباحين الواعدين بجانب أبطال منتخب مصر للسباحة، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى المنافسة في البطولة دليل كبير على تطور اللعبة في مصر.

ووجه محمد الدسوقي، التحية لكل المشاركين ببطولة كأس مصر الماضية بعد المستوى التنافسي الرائع الذي ظهر عليه جميع السباحين في البطولة، مشددا على أن ارتفاع المستويات بهذا الشكل دليل على التطور الذي تشهده رياضة السباحة خلال الفترة الأخيرة بما يفيد منتخب مصر ويؤكد على قدرته لتحقيق إنجازات جديدة في المحافل الدولية.

وأضاف الدسوقي، في تصريحات صحفية، "بطولة كأس مصر ظھرت بشكل رائع وھناك سباحین واعدین ظھروا في البطولة من بینھم یاسین الشماعة وحقق رقم في سباق 200 حرة دقیقة 48 ثانیة ھو رقم جيد لسباح مصر داخل البلاد، بجانب بالطبع أبطال منتخب مصر فريدة عثمان فريدة عُثمان نجحت في الحصول على الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة، في بطولة "TYR Pro Swim series"، وحققت رقم جديد لها، ويُعتبر إنجازها هو الأول لسباحة مصرية تنجح في أن تكتب إسمها في سجلات بطولة كبيرة مثل تلك البطولة".

وأكمل الدسوقي، "السباحة في مصر تطورت منذ تولى المھندس یاسر إدریس، تولى منصب رئیس الاتحاد، فهو على تواصل مستمر مع مدربین الأندیة كلھا والمنتخبات، وھو متبني اللعبة لتطویرھا وظھر ھذا على أداء منتخب مصر، حیث أنھا للمرة الأولى منذ 20 عاًما تفوز مصر ببطولة إفریقیا للكبار حیث كانت جنوب إفریقیا محتكراها بشكل كبير، فزنا بالبطولة في الجزائر في السیدات والرجال، حصلنا على الدرع العام، وبالرغم أن كان ھناك سباح أو اثنین من الممیزین في جنوب إفریقیا لم یشاركوا لكن إذا لعبوا كنا سننافس ونحصل علیھا".

وعن استعدادات المنتخب للبطولات المقبلة فقال المدير الفني للمناخبات الوطنية للسباحة، "في شھر یولیو ھناك بطولة للكبار بكوریا، ثم بطولة العالم للناشئین ويعقبها بطولة الإفریقیة للناشئین في تونس وأخیرا دورة الألعاب الإفریقیة في تونس، والسباحین مستعدین وھناك تنسیق مع المقمین خارج مصر ودائًما نتابع ھم ومن يحتاج الاتحاد يتدخل لتوفير اللازم".

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وأكمل الدسوقي، "قبل كل بطولة ھامة یتم إجراء تجارب في مصر وأي لاعب في الخارج یحقق رقم جید یتم اعتمادھا ویمثل مصر بالطبع، وأبطال المنتخب في الخارج والداخل تتم متابعة بشكل دوري كما تنظم معسكرات أیضا".

وتطرق المدیر الفني لمنتخب مصر في السباحة، للحدیث عن أبطال مصر وإنجازاتھم في الفترة الأخیرة فقال "لدینا فریدة عثمان نتابعها بشكل جيد جدا وهي ملتزمة بشكل كبير في التدريب وتحافظ على مستواها القوي بتحقيقها لمراكز متقدمة بجميع البطولات التي تتنافس بها، وعبد الرحمن سامح بطل الأولمبیاد كان في وعكة صحیة وشارك في البطولة الأخیرة وأدى جيدا ومروان القماش ویوسف القماش وأحمد أكرم وعلى خلف الله ومحمد سامي غیر السباحین مثل یاسین الشماعة یتم الاتصال بفرد فرد للسؤال عن سيرهم في التدريبات واستعداداتهم للبطولات ونھتم بكافة التفاصیل".

عن كیفیة تطویر اللعبة وتحقیق إنجازات فیھا، أوضح الدسوقي، أن رياضة السباحة في مصر تشهد تطورا ملحوظا تحت قيادة المھندس یاسر إدریس رئيس اتحاد السباحة، والذي يقدم الدعم للجميع أندية ومدربين ولاعيبة، مضيفا أن عدد الممارسين لرياضة السباحة ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب أنً ھناك تطور من ناحیة المدربین فلم یعد ھناك فرقا بين المدرب المصري والأجنبي، مفسرا میل بعض السباحین للسفر للخارج لأن المناخ والمنافسة ھي من تصنع البطل.

وتابع الدسوقي، "وتأتي من ضمن الخطوات الهامة لتطوير الرياضة، توقيع رئیس الإتحاد لاتفاقية توأمة مع أمریكا والمدیر الفني لھم ھو من قدم المحاضرة للمدربین وأثنى على النتائج التي قمنا بھا في الفترة الأخیرة، وھناك اھتمام ودورات جیدة سواء من المحاضرین بكلیة تربیة ریاضیة أو من الخارج وقد حصلنا على إذن من الاتحاد الدولي للسباحة بتقدیم دورات بشكل دوري في مصر ویأتي المحاضرین من الخارج".

وأثنى الدسوقي، على وزیر الریاضة الدكتور أشرف صبحي، قائلا "الحقيقة من أول یوم تواجد في الوزارة والخیر على قدوم الواردین ربنا كرمنا بدورة ألعاب أفریقیة وبطولة أفریقیة كبار ودورة ألعاب البحر المتوسط، ھو لا یھتم فقط بكرة القدم لكن بكل الألعاب بالنسبة للسباحة فھو یتواصل من كافة السباحین فالخارج لتھیئة المناخ لھم لتقدیم صورة جیدة في أولمبیاد طوكیو القادمة".