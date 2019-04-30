بين السخط و"الجدعنة".. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أسعار تذاكر أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثارت الأسعار الخاصة لبطولة أمم أفريقيا 2019 والمقرر أن تستضيفها مصر جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه -بحسب وصف البعض-.

اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، كشفت عن الأسعار الرسمية لتذاكر البطولة، سواء لمباريات منتخب مصر، أو المباريات الأخرى.

ومن المقرر أن تقام البطولة على الأراضي المصرية خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وحددت اللجنة أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي:

200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيها للدرجة الثانية و600 جنيها للدرجة الأولى و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية.

أما أسعار المباريات الأخرى:

100 جنيها مصريا كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيها مصريا للدرجة الثانية و500 جنيها مصريا للدرجة الأولى.

ردود أفعال متابعين جاءت متباينة بعض الشئ، فالبعض يرى أنها أسعار مناسبة بالنسبة للوضع الاقتصادي الحالي، والآخر يرى أنها مبالغ فيها ولا تتناسب مع أغلبية الشعب.

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ويستعرض الخليج 365 ردود أفعال الجماهير والتي جاءت كالآتي:

الاعتراضات لاقت استجابة سريعة من قبل وزير الشباب والرياضة الذي أكد في بيان رسمي أنه سيعمل على تهيئة الجو المناسب لحضور الجماهير وسيتدخل فورا لإزالة أي قرارات أو أزمات ستعيق هذا الهدف.

كما أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تصريحات رسمية اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المنظمة للبطولة التي يترأسها، تقوم بمراجعة أسعار تذاكر مباريات البطولة بما يحقق أحد أهم أهداف تنظيم البطولة بعودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات.