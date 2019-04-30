21 لاعبا في قائمة الاهلي للجيش.. عودة القوة الضاربة واستبعاد إكرامي وباسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للاهلي، قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء على ستاد حرس الحدود "المكس" بالإسكندرية في الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز.

وتضم القائمة 21 لاعبا جاءوا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول.

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الوسط: حمدي فتحي، وهشام محمد، وعمرو السولية.

وسط الهجوم: صالح جمعة، ووليد سليمان، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وناصر ماهر، وجيرالدو.

الهجوم: وليد أزارو، وجونيور أجايي، ومروان محسن.

وشهدت القائمة عودة محمد الشناوي، ووليد سليمان، وعمرو السولية، ومحمد هاني، ومروان محسن، فيما تم استبعاد باسم علي وشريف إكرامي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين خلف بيراميدز الذي يلتقي اليوم أمام المقاصة ضمن الجولة ذاتها.