الزمالك يدرس عودة مهاجمه "المُعار"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في مجلس إدارة الزمالك، عن عزم الإدارة إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو، إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الزمالك قد قرر إعارة اللاعب الكونغولي خلال الانتقالات الشتوية الماضية إلى نادي الوحدة السعودي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء إن الإدارة تدرس عودة اللاعب خلال الانتقالات المقبلة على أن يكون ذلك على حساب المغربي حميد أحداد أو المغرب الأخر خالد بوطيب.

ويتأهب الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.