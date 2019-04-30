طارق سليمان لمصراوي: الشناوي جاهز لمباراة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر لخوض مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة إلا الربع مساء غدًا الأربعاء على ستاد حرس الحدود في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري.

وأكد سليمان في تصريحات خاصة ليلاكورة أن الشناوي جاهز للمباراة، وخروجه مبكرًا من تدريبات اليوم الثلاثاء جاء لمنحه قسط من الراحة.

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وأضاف مدرب الحراس أن اللاعب سيتواجد في قائمة الأهلي التي تستعد لمواجهة الفريق العسكري.

وكان الشناوي قد غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة خلف بيارميدز متصدر جدول الدوري، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 34 نقطة.