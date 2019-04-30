اللجنة المنظمة لكأس الأمم: نعمل على مراجعة أسعار تذاكر الدرجة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يتم مراجعة أسعار تذاكر الدرجة الثالثة والخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية قد أعلنت يوم الاثنين عن تذاكر مباريات البطولة وهي التي لم تلق قبولا لدى الجماهير.

وشهدت الساعات الماضية تحركات من جانب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية من أجل محاولة تخفيض الأسعار.

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وأضاف أبو ريدة من خلال تصريحات رسمية اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المنظمة للبطولة والتي يترأسها، تقوم بمراجعة أسعار تذاكر مباريات البطولة بما يحقق أحد أهم أهداف تنظيم البطولة بعودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات.

وأكمل أن تلك المراجعة تستهدف أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بالنسبة لمباريات المنتخب الوطني، لاسيما وأنه عليها دور كبير في دعم الفراعنة.

كما سيتم مراجعة أسعار تذاكر مباريات المجموعات الأخرى التي نعمل على تشجيع جماهير الكرة المصرية لملء مدرجاتها، لإظهار وجه مصر الحضاري أمام القارة والعالم.