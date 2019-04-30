فرجاني ساسي يؤازر الزمالك أمام النجم الساحلي بطريقة خاصة

يستقبل التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الول لنادي الزمالك، بعثة الفريق في تونس المقرر أن تتوجه يوم الجمعة المقبلة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في مواجهة العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.

ويتواجد “ساسي” في ملعب سوسة لمؤازرة الأبيض في المواجهة الصعبة، حيث تحدث مع اللاعبين عقب المباراة، وأكد على قدرة الأبيض في تخطي الفريق التونسي في مواجهة العودة.

وكان الفريق الأبيض حقق الفوز أول أمس بهدف دون رد، على النجم الساحلي، في مواجهة الذهاب، ويحتاج إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مواجهة العودة، للتأهل إلى المباراة النهائية.