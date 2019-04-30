يستقبل التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الول لنادي الزمالك، بعثة الفريق في تونس المقرر أن تتوجه يوم الجمعة المقبلة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في مواجهة العودة بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.
ويتواجد “ساسي” في ملعب سوسة لمؤازرة الأبيض في المواجهة الصعبة، حيث تحدث مع اللاعبين عقب المباراة، وأكد على قدرة الأبيض في تخطي الفريق التونسي في مواجهة العودة.
وكان الفريق الأبيض حقق الفوز أول أمس بهدف دون رد، على النجم الساحلي، في مواجهة الذهاب، ويحتاج إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مواجهة العودة، للتأهل إلى المباراة النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرجاني ساسي يؤازر الزمالك أمام النجم الساحلي بطريقة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.