محمد الشناوي يعود لقيادة قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش ولاسارتي يستبعد 15 لاعبا

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء على استاد حرس الحدود «المكس» بالإسكندرية في الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز. وتضم القائمة كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.
بينما استبعد لاسارتي كلا من..
محمد محمود وحسام عاشور وعمرو جمال وسعد الدين سمير وكريم وليد “نيدفيد” بسبب الإصابة وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمود وحيد وشريف إكرامي وأحمد الشيخ وصلاح محسن وباسم علي لوجهة نظر فنية.
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