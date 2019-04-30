يوفنتوس يحدد موعد عودة سامي خضيرة

بدأ لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، الألماني سامي خضيرة ، اليوم الثلاثاء في التحسن بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج إصابة في الركبة اليمنى.

وأجرى خضيرة البالغ من العمر 32 عاماً الجراحة في أوغسبورغ الألمانية أمس الإثنين، بعد أن أثرت عليه الإصابة لعدة أشهر.

وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، انضم إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد الإسباني في 2015.

وتوج خضيرة مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لأربعة مواسم متتالية، وذلك ضمن الرقم القياسي للفريق الذي حسم في 20 أبريل (نيسان) الجاري لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وذلك قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

وواجه خضيرة العديد من الكبوات في الموسم الجاري، ولم يشارك سوى في 10 مباريات بالدوري، إذ عانى من إصابات عضلية وكذلك في الكاحل والركبة كما غاب لمدة شهر بعد أن تبين معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب، في أواخر فبراير (شباط) الماضي.