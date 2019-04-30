غودين يستعد للرحيل عن أتلتيكو

يستعد المدافع الأوروغوياني دييغو غودين للرحيل عن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نهاية الموسم الحالي. ووفقاً لصحيفة ماركا اليوم الثلاثاء فإن غودين سيعلن عن قرار الرحيل بعد المباراة أمام إشبيلية في 12 مايو (أيار) المقبل. وينتهي عقد غودين مع أتلتيكو في نهاية الموسم الحالي. Advertisements وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة إنتر ميلان في ضم غودين، وتردد أن النادي الإيطالي توصل لاتفاق بالفعل مع اللاعب. ووفقا لإذاعة كادينا سير فإن غودين سيحصل على راتب سنوي في إنتر يبلغ 5ر5 مليون يورو. وقضى غودين تسعة أعوام مع أتلتيكو، شارك خلالهم في 380 مباراة.

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