وصل منذ قليل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى ملعب جهاز الرياضة العسكرى بالقاهرة لمواجهة فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الــ31 من بطولة الدورى المصري. الدورى المصري. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون سبورت. وظهرت علامات الاصرار والتحدى على اللاعبين سعيًا لاستعادة مسيرة الانتصارات مجددًا الذي يفتقدها منذ خمسة مباريات، ويقود الفريق فنيًا اليوم محمود جابر المدرب العام للفريق. ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يصل ملعب المباراة لمواجهة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.