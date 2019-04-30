بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنجوم اليوم في الدوري

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنجوم والتي ستقام في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعباستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ومن المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد والنجوم عبر قناتي أون سبورت 2 بصوت المعلق الرياضي محمد أبوالعلا والحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.
مشاهدة مباراة الاتحاد والنجوم اليوم ..
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