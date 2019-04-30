بث مباشر.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري

تقدم "بوابة الوفد" خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود التي ستقام في تمام الخامسة والنصف مساء، اليوم الثلاثاء، علىملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز
ومن المقرر أن تذاع مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود عبر قناتي أون سبورت والنيل الرياضية الحاصلتان على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.
مشاهدة مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود ..
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