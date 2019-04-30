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بث مباشر.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري

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تقدم "بوابة الوفد" خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود التي ستقام في تمام الخامسة والنصف مساء، اليوم الثلاثاء، على

ملعب ستاد جهاز العسكرى، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الممتاز
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لكرة القدم.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود عبر قناتي أون سبورت والنيل الحاصلتان على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود ..

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