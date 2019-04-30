الصيد يستضيف المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري الكرة النسائية

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة دجلة والطيران، والتي تحسم بطل دوري الكرة النسائية بملعب الصيد فرع 6 دوري الكرة النسائية بملعب الصيد فرع 6أكتوبر. وأعلنت اللجنة إقامة المباراة في الصيد بدلا من مركز شباب الجزيرة، على أن تقام في الخامسة مساء.

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