اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا للكاراتيه التقليدي

تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة أفريقيا للكاراتيه التقليدي والتي تستضيفها مصر على الصالة المغطاة بجهاز على الصالة المغطاة بجهاز الرياضة العسكري. ويشارك في البطولة لاعبين من مصر وكندا وإيطاليا والبرازيل والجزائر وفلسطين وتونس وأوزباكستان وإيطاليا والسودان.

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