محمد صلاح جاهز لمواجهة برشلونة

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في مران صباح اليوم الثلاثاء إستعدادً لمواجهة برشلونة الإسباني غدًا الإربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد المران تألق الفرعون المصري محمد صلاح في التدريبات

الخامية مشرًا أنه في أفضل حالاته وذلك بعد نشر الشائعات أمس في بعض الصحف الإنجليزية حول تعرض صلاح للإصابة في التدريبات وقد يغيب عن مباراة برشلونةضد ليفربول.

بينما نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أكد خلاله أن ليفربول يفتقد في مباراة اليوم كل من آدم لالانا فقط للإصابة، وقد يشارك فيرمينو أساسيًا في مباراة الغد، حيث عانى من إصابة في الفخذ وغاب على إثرها عن مباراة هدرسفيلد الأخيرة بالدوري الإنجليزي.