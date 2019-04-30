شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في مران صباح اليوم الثلاثاء إستعدادً لمواجهة برشلونة الإسباني غدًا الإربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهد المران تألق الفرعون المصري محمد صلاح في التدريباتالخامية مشرًا أنه في أفضل حالاته وذلك بعد نشر الشائعات أمس في بعض الصحف الإنجليزية حول تعرض صلاح للإصابة في التدريبات وقد يغيب عن مباراة برشلونة
بينما نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أكد خلاله أن ليفربول يفتقد في مباراة اليوم كل من آدم لالانا فقط للإصابة، وقد يشارك فيرمينو أساسيًا في مباراة الغد، حيث عانى من إصابة في الفخذ وغاب على إثرها عن مباراة هدرسفيلد الأخيرة بالدوري الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح جاهز لمواجهة برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.