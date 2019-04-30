رياضة | خبر سار لـ"كهربا" قبل موقعة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لـ"كهربا" قبل موقعة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسئولو نادي الزمالك، بزف خبر سار لمحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق، في حالة استمرار تألقه .

ووعد مسئولو الزمالك كهربا بالتراجع عن العقوبات التي تم فرضها عليه خلال الفترة الماضية، في حال استمرار تألقه وتأهل فريقه إلى نهائي الكونفدرالية من خلال مواجهة إياب الدور نصف النهائي أمام النجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل.

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وتلقى "كهربا" إشادة مجلس الإدارة والجهاز الفني بعد، ظهوره بمستوى جيد في مباراة الذهاب، وإحرازه هدف المباراة الوحيد، علاوة على خروجه بشكل مهذب أثناء تغييره وتقبيل المدير الفني.

وكان الفريق الأبيض حقق الفوز أول أمس الأحد، بهدف دون رد، على النجم الساحلي، في مواجهة الذهاب، ويحتاج إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مواجهة العودة، للتأهل إلى المباراة النهائية.