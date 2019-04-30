رياضة | قبل مواجهة ليفربول.. تير شتيجن يسجل رقما مميزًا في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة ليفربول.. تير شتيجن يسجل رقما مميزًا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إحصائية عالمية أن الألماني مارك تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة يحتفل بعيد ميلاده الـ27 اليوم بالإضافة إلى تسجيله رقمًا مميزًا مع البارسا في دوري أبطال أوروبا.

وأفادت شبكة أوبتا للإحصائيات بأن تير شتيجن حافظ على شباكه نظيفة في 23 مباراة في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي حارس آخر في البطولة منذ ظهوره الأول في موسم 2014/2015.

وأكدت أوبتا تفوق تير شتيجن على يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد صاحب الـ22 مباراة بشباك نظيفة وجاء جيانلويجي بوفون حارس باريس سان جيرمان في المركز الثالث بـ20 مباراة ثم مانويل نوير حارس بايرن ميونخ في المركز الرابع بـ 17 مباراة. وجاء كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد في المركز الخامس ب 15 مباراة ويليه إيكر كاسياس حارس بورتو في المركز السادس بـ12 مباراة.

وتمكن البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الذي سيواجه تير شتيجن غدًا في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا من الحفاظ على نظافة شباكه في 9 مباريات وهو نفس معدل ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وسيرجيو ريكو حارس مرمى فولهام الحالي وإشبيلية السابق.