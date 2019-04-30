رياضة | حمزة الجمل وحمص يقودان القناة الموسم المقبل في الممتاز ب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمزة الجمل وحمص يقودان القناة الموسم المقبل في الممتاز ب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مسؤولو نادي القناة مع حمزة الجمل لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة الموسم القادم وايضا تم التعاقد مع محمد حمص الجوهرة السمراء وصاحب اغلي هدف في تاريخ منتخب مصر علي المنتخب الإيطالي في كأس القارات كمدرب عام.

يذكر أن نادي القناة قد وجه الشكر للجهاز الفني السابق لنادي القناة بقيادة ابو طالب العيسوي بعد انتهاء الموسم بتواجد القناة في المركز الثالث والمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز لاخر مباراة

وسيعلن نادي القناة عن باقي أعضاء الجهاز الفني ومدة تعاقد الجهاز عقب الانتهاء من وضع التشكيل المناسب