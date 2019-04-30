رياضة | فرجاني ساسي يدعم الزمالك أمام النجم الساحلي في تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يدعم الزمالك أمام النجم الساحلي في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن عزمه حضور مباراة الإياب أمام النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلي يوم الأحد القادم في سوسة بنصف نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وأكد فرجاني في تصريحات خاصة أنه سيتواجد مع بعثة الزمالك منذ وصولها إلى تونس لدعم ومساندة اللاعبين والشد من آزرهم لتجاوز عقبة النجم.