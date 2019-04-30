رياضة | دورتموند يعلن استمرار هدف كبار أوروبا الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورتموند يعلن استمرار هدف كبار أوروبا الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني استمرار نجم ابفريق الإنجليزي جادون سانشو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال زورك في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو الإيطالي:" سانشو غير معروض للبيع ومستمر مع بروسيا دورتموند في الموسم المقبل".

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وأفاد الموقع الإيطالي بأنه هناك منافسة من كلا من ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي لضم سانشو في الميركاتو الصيف المقبل.

وكشفت الصحافة الألمانية في الأيام الماضية عن رغبة بروسيا دورتموند في بيع سانشو مقابل 150 مليون يورو في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويمر سانشو بفترة رائعة مع بروسيا دورتموند في الموسم الجاري، حيث سجل 12 هدفا وصنع 19 هدفا منهم 14 في الدوري الألماني.