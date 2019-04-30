رياضة | تركي آل الشيخ ينشر فيديو استقبال الجماهير التونسية للنجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ ينشر فيديو استقبال الجماهير التونسية للنجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس الإدارة العامة بالترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على نشر فيديو استقبال واحتفال الجماهير التونسية لفريق النجم الساحلي.

جاء ذلك بعد أن نجح النجم الساحلي التونسي في الفوز بلقب بطولة كأس الشيخ زايد للأندية العربية "البطولة العربية".

ونشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو استقبال الجماهير للنجم الساحلي التونسي بعد وصوله اليوم بكأس الشيخ زايد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتوج النجم الساحلي ببطولة كأس زايد للأبطال بعد تغلبه على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم بملعب استاد هزاع بن زايد.