رياضة | ماذا قدم الأجانب في الدوري المصري 2019 (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم الأجانب في الدوري المصري 2019 (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، تواجد العديد من المحترفين الأجانب من الجنسيات المختلفة، بالإضافة لعدد من نجوم الكرة السورية والفلسطينية مع مختلف الأندية المصرية، وتألق الكثير من النجوم الأجانب، وفرضوا اسمهم بقوة على الساحة الكروية في مصر هذا الموسم، بينما اكتفي البعض الآخر بدور المشاهد دون أي بصمة واضحة.

• يضم الدوري المصري 72 لاعبًا أجنبيًا

• نيجيريا الأكثر حضورًا بـ 13 لاعبًا

• كوت ديفوار تأتي في المركز الثاني بـ 8 لاعبين

• في المركز الثالث تونس وغانا والسنغال ولكل منهم 4 لاعبين

• الدوري المصري يضم 2 لاعبين من سوريا + 2 لاعبين من فلسطين

• 7 لاعبين من شمال إفريقيا (4 توانسة + 3 مغاربة)

• 2 لاعبين من البرازيل

- الأجانب في الأندية المصرية .. ماذا قدموا هذا الموسم؟:-

1. الأهلي:

- علي معلول (تونس) ظهير أيسر: لعب 28 مباراة (19 بالدوري – 8 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بالبطولة العربية)، دقائق اللعب الفعلية 2407 دقيقة، سجل 8 أهداف وصنع 9 أهداف، يقدم مستوي مميز مع المارد الأحمر هذا الموسم.

- جونيور أجايي (نيجيريا) مهاجم: لعب 19 مباراة (12 بالدوري – 7 في دوري أبطال إفريقيا)، دقائق اللعب 1419 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع هدف.

- جيرالدو (أنجولا) صانع ألعاب: لعب 12 مباراة بالدوري الممتاز، 768 دقيقة لعب، سجل هدفين، وصنع 4 أهداف، من اللاعبين الأفارقة المميزين ولا يزال لديه المزيد ليقدمه مع الأهلي.

- وليد أزارو (المغرب) مهاجم: لعب 23 مباراة (16 بالدوري – 5 دوري أبطال إفريقيا – 2 بالبطولة العربية)، 1455 دقيقة لعب، سجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف، افتقد جزء كبير من بريقه ومستواه الذي ظهر به الموسم الماضي.

2. الزمالك:

- حمدي النقاز (تونس) ظهير أيمن: لعب 31 مباراة (14 بالدوري – 1 بكأس مصر – 4 مباريات عربيًا – 12 بالكونفيدرالية)، 2480 دقيقة لعب، سجل هدف وصنع 5 أهداف.

- فرجاني ساسي (تونس) لاعب وسط: لعب 36 مباراة (20 بالدوري – 1 بكأس مصر – 10 بالكونفيدرالية - 5 مباريات عربيًا)، 2570 دقيقة، سجل 9 أهداف، صنع 4 أهداف، إضافة قوية للزمالك والكرة المصرية.

- خالد بوطيب (المغرب) مهاجم: لعب 16 مباراة ( 9 بالدوري – 7 بالكونفيدرالية)، 1169 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف، صنع هدفين، إمكانياته الهجومية والتهديفية متواضعة

- حميد أحداد (المغرب) مهاجم: لعب 17 مباراة (9 بالدوري – 7 بالكونفيدرالية- مباراة بالبطولة العربية)، 510 دقيقة لعب، سجل هدف وحيد.

3. بيراميدز:

- كينو (البرازيل) جناح أيسر: لعب 29 مباراة (28 بالدوري – 1 بكأس مصر)، 2595 دقيقة لعب، سجل 10 أهداف، صنع 11 هدف، ويعتبر من أفضل المحترفين بالدوري المصري هذا الموسم.

- بينافينتي (بيرو) لاعب وسط أو جناح: لعب 9 مباريات بالدوري، 551 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف، وصنع 4 أهداف، ومن العناصر المبشرة بالدوري هذا الموسم.

- عمر الميداني (سوريا) مدافع: لعب 8 مباريات بالدوري الممتاز، 720 دقيقة لعب، لم يسجل أو يصنع أي أهداف، لكنه أحد أفضل المدافعين بالبطولة المحلية.

- إيريك تراروي (بوركينا فاسو) صانع ألعاب: شارك في 11 مباراة بالدوري، 885 دقيقة لعب، سجل 6 أهداف وصنع هدف، كما شارك مع المقاصة في 15 مباراة( 13 بالدوري – 2 بكأس مصر) 1348 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع3 أهداف.

- عمر خربين (سوريا) مهاجم: لعب 8 مباريات بالدوري، 678 دقيقة لعب، سجل 5 أهداف، لم يصنع أي أهداف.

- جون سيفوينتي (الأكوادور) مهاجم: لعب 12 مباراة بالدوري، 652 دقيقة لعب، سجل هدفين فقط.

4. الإنتاج الحربي:

- عبد الوهاب عنان (غانا) مدافع: لعب 27 مباراة (26 بالدوري – 1 بكأس مصر)، 2305 دقيقة لعب، سجل هدف وحيد.

- موسي دياوارا (غينيا) جناح أيسر: لعب 27 مباراة (26 بالدوري – 1 بكأس مصر)، 2165 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف، وصنع هدفين.

- جيمس أوبوسكيني (نيجيريا) مهاجم: لعب 25 مباراة بالدوري، 1836 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف، وصنع 3 أهداف.

5. المقاولون العرب:

- لويس هينستروزا (كولومبيا) جناح أيمن: لعب 28 مباراة (26 بالدوري – 2 بكأس مصر)، 1734 دقيقة لعب، سجل 4 أهداف وصنع 7 أهداف

- سيف الدين الجزيري (تونس) مهاجم: لعب 10 مباريات بالدوري، 496 دقيقة لعب، صنع هدف، ولم يسجل أي أهداف.

- فاروق كابوريه (بوركينا فاسو) مدافع: لعب 8 مباريات بالدوري، 405 دقيقة لعب، سجل هدف.

6. الاتحاد السكندري:

- رزاق سيسيه (كوت ديفوار) جناح أيسر: لعب 30 مباراة (28 بالدوري -2 بكأس مصر)، 2312 دقيقة لعب، سجل 6 أهداف، وصنع 8 أهداف، كما سجل 4 أهداف في البطولة العربية للأندية.

- والاس (البرازيل) مدافع: لعب 4 مباريات بالدوري، 360 دقيقة، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- توني سيلفا (غينيا بيساو) جناح أيمن: لعب 7 مباريات بالدوري، 394 دقيقة لعب، صنع هدفين، ولم يسجل أي أهداف

- تشوكا (نيجيريا) مهاجم: لعب 5 مباريات، 213 دقيقة لعب، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

7. المقاصة:

- شميليس بيكلي (أثيوبيا) وسط مهاجم: لعب 27 مباراة مع بتروجيت والمقاصة (26 بالدوري – 1 بكأس مصر)، 1727 دقيقة لعب، سجل 9 أهداف، ,صنع 4 أهداف.

- باولن فوافي (مدغشقر) جناح أيسر: لعب 28 مباراة (27 بالدوري – 1 بكأس مصر)، 1906 دقيقة لعب، سجل 5 أهداف، وصنع 3 أهداف.

- جون أنطوي (غانا) مهاجم: لعب 25 مباراة (24 بالدوري – 1 بكأس مصر)، 2220 دقيقة لعب، سجل 10 أهداف، وصنع هدفين.

8. المصري:

- سعيدو سنبوري (بوركينا فاسو) لاعب وسط: شارك في 28 مباراة بالدوري، 2190 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف، وصنع 5 أهداف

- إيزي إيميكا (نيجيريا) وسط مدافع: شارك في 13 مباراة بالدوري، 911 دقيقة، لم يسجل أو يصنع أي أهداف

- محمود وادي (فلسطين) مهاجم: لعب 22 مباراة (21 بالدوري – 1 بكأس مصر)، 1432 دقيقة لعب، سجل 5 أهداف، وصنع هدفين، كما شارك كـ"بديل" في مباراة أمام ساليتاس البوركينابي بالكونفيدرالية، ويمتلك اللاعب قدرات هجومية عالية.

- أوستن أموتو (نيجيريا) مهاجم: لعب 6 مباريات بالدوري، 318 دقيقة لعب، سجل 5 أهداف، وإضافة قوية للفريق البورسعيدي.

- محمد صالح (فلسطين) مدافع: لعب 7 مباريات بالدوري 549 دقيقة لعب، سجل هدف.

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- إيزيكيل باسي (نيجيريا) جناح أيسر: شارك في 66 دقيقة فقط مع المصري بالدوري.

9. الإسماعيلي:

- بينسون شيلونجو (نامبيا) مهاجم: لعب 33 مباراة مع الاسماعيلي وسموحة ( 27 بالدوري – 6 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس مصر)، 2504 دقيقة لعب، سجل 10 أهداف، وصنع 7 أهداف، وأحد المهاجمين السوبر المحترفين في مصر.

- ريتشارد بافور (غانا) مدافع: لعب 17 مباراة (13 بالدوري – 4 في دوري أبطال إفريقيا)، 1295 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف.

- أودا مارشال (نيجيريا) مهاجم: لعب 28 مباراة مع الاسماعيلي وانبي (22 بالدوري – 5 بدوري أبطال إفريقيا - 1 بكأس مصر)، 1439 دقيقة لعب، سجل 6 أهداف، وصنع هدفين.

- يحيي زايد (تنزانيا) مهاجم: لعب 32 دقيقة فقط مع الاسماعيلي، حيث انضم للدراويش في الشتاء، وتعرض لإصابة أبعدته عن مباريات الفريق قبل أن يعود مؤخرًا.

10. النجوم:

- مايكل أزيخومين (نيجيريا) مدافع: لعب 28 مباراة (26 بالدوري – 2 بكأس مصر)، 2433 دقيقة لعب، صنع هدف وحيد.

- ديديه كوريه (كوت ديفوار) لاعب وسط: لعب 20 مباراة مع النجوم والاتحاد (18 بالدوري – 2 بكأس مصر) 1126 دقيقة، سجل هدف، وصنع هدف.

- لاما كولين (غينيا) لاعب وسط: لعب 8 مباريات بالدوري، 213 دقيقة لعب، وصنع هدف واحد.

- توسين أومويلي (نيجيريا) مهاجم: لعب 10 مباريات بالدوري، 679 دقيقة لعب، سجل هدفين، وصنع هدف وحيد.

11. الداخلية:

- إيمانويل كاربوجي (نيجيريا) مدافع: لعب 24 مباراة (23 بالدوري – 1 بكأس مصر)، 1953 دقيقة لعب، سجل هدف، وحصل على بطاقة حمراء.

- أنوسا إيشا (نيجيريا) لاعب وسط: شارك في 7 مباريات بالدوري، 243 دقيقة لعب، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- كيفين موهير (رواندا) لاعب وسط: لعب 8 مباريات بالدوري، 701 دقيقة لعب، صنع هدفين.

12. حرس الحدود:

- إيدو موسيس (نيجيريا) مهاجم: لعب 27 مباراة (25 بالدوري – 2 بكأس مصر)، 2209 دقيقة لعب، سجل 9 أهداف، وصنع هدفين.

- إبراهيم كونيه (كوت ديفوار) مهاجم: لعب 9 مباريات بالدوري، 345 دقيقة، سجل هدفين.

- سيريل نداني (الكاميرون) جناح أيمن: لعب 7مباريات، 469 دقيقة لعب، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- أماديا رينيه (ليبيريا) مهاجم: لعب 4 مباريات، 194 دقيقة، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

13. إنبي:

- شادراك لوكومبي (الكونغو) مهاجم: لعب 8 مباريات بالدوري، 477 دقيقة، سجل هدف وصنع 3 أهداف

- شيزا كيتشويا (تنزانيا) جناح أيسر: لعب 3 مباريات بالدوري، 89 دقيقة، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- ويلفريد يسوه (كوت ديفوار) مهاجم: لعب 6 مباريات بالدوري، 197 دقيقة، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- أبوبكر ديارا (مالي) لاعب وسط: لعب مباراتين بالدوري الممتاز، 31 دقيقة لعب.

14. وادي دجلة:

- إبراهيما نداي (السنغال) مهاجم: لعب 27 مباراة (27 بالدوري – 1 بكأس مصر)، 2505 دقيقة لعب، سجل 10 أهداف، وصنع 5 أهداف، من المهاجمين المميزين المحترفين بمصر.

- فاسيليوس بوزاس (اليونان) لاعب وسط: شارك في 28 مباراة (27 بالدوري – 2 بكأس مصر)، 2457 دقيقة لعب، سجل هدف وصنع هدفين.

- إسحاق يعقوبو (غانا) ظهير أيسر: لعب 10 مباريات بالدوري، 758 دقيقة لعب، سجل هدف وحيد وصنع هدفين.

- يايا سوماهورو (كوت ديفوار) جناح أيمن: لعب 8 مباريات بالدوري، 234 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

15. بتروجيت

- محمد فييرا (كوت ديفوار) جناح أيمن: لعب 25 مباراة بالدوري، 1683 دقيقة، سجل 4 أهداف، وصنع 5 أهداف.

- كريس جادي (الكونغو) مهاجم: لعب 7 مباريات بالدوري، 308 دقيقة لعب، سجل هدف وحيد.

- سانتي كوريه (كوت ديفوار) جناح أيسر: لعب 9 مباريات (7 بالدوري – بكأس مصر)، 269 دقيقة لعب، سجل هدف وحيد.

- حميد ماو مكامي (تنزانيا) لاعب وسط: شارك في 28 مباراة (26 بالدوري – 2 بكأس مصر)، 2321 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف.

16. سموحة

- ديريك نيسيبامبي (أوغندا) مهاجم: لعب 22 مباراة (21 بالدوري – 1 بكأس مصر)، 1485 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف.

- أوميد أوكري (أثيوبيا) جناح أيمن: لعب 27 مباراة (26 بالدوري – 1 بالكأس)، 1962 دقيقة لعب، سجل هدف وصنع هدف.

- إيدي إيمومو (الكونغو) لاعب وسط: لعب 6 مباريات بالدوري، 478 دقيقة، صنع هدف وحيد.

- شيخ أحمدو بامبا (السنغال) لاعب وسط: شارك في 6 مباريات بالدوري، 331 دقيقة لعب.

17. طلائع الجيش

- تالا نداي (السنغال) جناح أيمن: لعب 20 مباراة (18 بالدوري – 2 بكأس مصر)، 1443 دقيقة لعب، سجل 4 أهداف، وصنع 3 أهداف

- شيكاتارا (نيجيريا) مهاجم: لعب 17 مباراة (16 بالدوري – 1 بكأس مصر)، 732 دقيقة لعب، سجل هدف وصنع 3 أهداف

- فرانك إنجونجا (الجابون) لاعب وسط: شارك في 21 مباراة بالدوري، 1548 دقيقة لعب

- ريتشارد بورو (توجو) لاعب وسط: لعب 5 مباريات بالدوري، 294 دقيقة لعب

18. الجونة

- جاتوش بانوم (أثيوبيا) لاعب وسط: لعب 28 مباراة بالدوري الممتاز، 2366 دقيقة لعب، سجل هدفين.

- جوزيف نجويم (الكاميرون) ظهير أيسر: لعب 20 مباراة بالدوري، 1668 دقيقة لعب، صنع 7 أهداف، ولم يسجل أي أهداف.

- سيرجي أرنو أكا (كوت ديفوار) مدافع : لعب 10 مباريات بالدوري، 821 دقيقة لعب.

- أوسيينو بوي (السنغال) مهاجم: لعب 5 مباريات بالدوري، 101 دقيقة لعب، لم يسجل أي أهداف.