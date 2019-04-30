رياضة | طارق يحيى يتسبب في خلاف بين أمير مرتضى ووالده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى يتسبب في خلاف بين أمير مرتضى ووالده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الأيام الماضية بعض الكواليس المهمة داخل نادي الزمالك فيما يتعلق بمنصب المدرب العام للفريق وسط رغبة وإصرار الإدارة على تدعيم الجهاز بمدرب عام مصري يمتلك الخبرات.

وبدأت الواقعة عندما أجرى رئيس الزمالك اتصالًا هاتفيًا بطارق يحيي وأبلغه برغبته في تواجده في الجهاز الفني على أن يتولى الموسم القادم مهام تشكيل الجهاز الفني وهو ما قوبل بالموافقة من جاني يحيي.

وطلب رئيس الزمالك من يحيي العودة إلى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة والتنسيق معه، وبالفعل أجرى طارق اتصال بعدها مع أمير مرتضى وعرض عليه الأمر برمته وطلب منه دعمه ومساندته.

رد أمير مرتضى كان صادمًا وأكد لطارق يحيي على أنه لن يتعامل إلا مع الجهاز الفني الحالي للفريق وأبلغه بشكل صريح لرفضه تواجده في الوقت الحالي ضمن الجهاز الفني وهو ما دفع طارق يحيي لتأجيل الأمر والاعتذار لرئيس الزمالك عن التواجد في الجهاز الفني.

الدوري المصري.. تألق التوانسة أمام المغاربة وتمثيل مشرف لنجوم سوريا وفلسطين

استعان عدد من الأندية المصرية ببعض اللاعبين من فلسطين وسوريا هذا الموسم في ظل استمرار قرار إتحاد الكرة بمعاملة لاعبي البلدين مثل اللاعبين المصريين، كما شهد الموسم الحالي انضمام بعض اللاعبين من شمال إفريقيا لبعض الأندية، بعدما ترددت أنباء قوية في بداية الموسم حول إمكانية معاملتهم كاللاعب المصري أيضًا.

- يضم الدوري المصري 4 لاعبين توانسة (علي معلول – حمدي النقاز – فرجاني ساسي – سيف الدين الجزيري)

- كما يضم 3 لاعبين مغاربة (حميد أحداد – خالد بوطيب – وليد أزارو)

- ويضم الدوري المصري أيضًا لاعبين من سوريا (عمر خربين – عمر الميداني)

- ويضم لاعبين من فلسطين (محمود وادي – محمد صالح).

ونستعرض معكم ما قدمه لاعبو شمال إفريقيا واللاعبون السوريون والفلسطينيون هذا الموسم:

1- تونس

- علي معلول (تونس) ظهير أيسر: لعب 28 مباراة (19 بالدوري – 8 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بالبطولة العربية)، دقائق اللعب الفعلية 2407 دقيقة، سجل 8 أهداف وصنع 9 أهداف، يقدم مستوي مميز مع المارد الأحمر هذا الموسم.

- حمدي النقاز (تونس) ظهير أيمن: لعب 31 مباراة (14 بالدوري – 1 بكأس مصر – 4 مباريات عربيًا – 12 بالكونفيدرالية)، 2480 دقيقة لعب، سجل هدف وصنع 5 أهداف.

- فرجاني ساسي (تونس) لاعب وسط: لعب 36 مباراة مع الزمالك (20 بالدوري – 1 بكأس مصر – 10 بالكونفيدرالية - 5 مباريات عربيًا)، 2832 دقيقة، سجل 9 أهداف، صنع 4 أهداف، إضافة قوية للزمالك والكرة المصرية.

- سيف الدين الجزيري (تونس) مهاجم: لعب 10 مباريات بالدوري مع المقاولون العرب، 496 دقيقة لعب، صنع هدف، ولم يسجل أي أهداف.

2- المغرب

- خالد بوطيب (المغرب) مهاجم: لعب 16 مباراة مع الزمالك ( 9 بالدوري – 7 بالكونفيدرالية)، 1169 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف، صنع هدفين، إمكانياته الهجومية والتهديفية متواضعة

- حميد أحداد (المغرب) مهاجم: لعب 17 مباراة (9 بالدوري – 7 بالكونفيدرالية- مباراة بالبطولة العربية)، 510 دقيقة لعب، سجل هدف وحيد.

- وليد أزارو (المغرب) مهاجم: لعب 23 مباراة (16 بالدوري – 5 دوري أبطال إفريقيا – 2 بالبطولة العربية)، 1455 دقيقة لعب، سجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف، افتقد جزء كبير من بريقه ومستواه الذي ظهر به الموسم الماضي.

3- سوريا

- عمر الميداني (سوريا) مدافع: لعب 8 مباريات بالدوري الممتاز مع بيراميدز، 720 دقيقة لعب، لم يسجل أو يصنع أي أهداف، لكنه أحد أفضل المدافعين بالبطولة المحلية.

- عمر خربين (سوريا) مهاجم: لعب 8 مباريات بالدوري مع بيراميدز، 678 دقيقة لعب، سجل 5 أهداف، لم يصنع أي أهداف.

4- فلسطين

- محمود وادي (فلسطين) مهاجم: لعب 22 مباراة (21 بالدوري – 1 بكأس مصر)، 1432 دقيقة لعب، سجل 5 أهداف، وصنع هدفين، كما شارك كـ"بديل" في مباراة أمام ساليتاس البوركينابي بالكونفيدرالية، ويمتلك اللاعب قدرات هجومية عالية.

- محمد صالح (فلسطين) مدافع: لعب 7 مباريات بالدوري 549 دقيقة لعب، سجل هدف.

قائمة الأهلي لمباراة الطلائع.. عودة وليد سليمان واستبعاد 15 لاعبا

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء على استاد حرس الحدود بالمكس في الجولة الـ 31 من الدوري المصري

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

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حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وجيرالدو

خط الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن وجونيور أجايي.

واستبعد مارتن لاسارتي 15 لاعبًا وهم محمد محمود وحسام عاشور وعمرو جمال وسعد الدين سمير وكريم وليد نيدفيد بسبب الإصابة وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمود وحيد وشريف إكرامي وأحمد الشيخ وصلاح محسن وباسم علي لوجهة نظر فنية.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد تعديلات جدول الدوري

أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي من 1 مايو إلى 15 مايو ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

مباريات الزمالك بعد التأجيل

الزمالك مع وادي دجلة (9 مايو)

الداخلية مع الزمالك (12 مايو)

الزمالك مع الإنتاج (15 مايو)

مواعيد مباريات الأهلي بعد التعديل

طلائع الجيش مع الأهلي (1 مايو)

نجوم المستقبل مع الأهلي (5 مايو)

الأهلي مع سموحة (11 مايو)

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.