رياضة | عرض خيالي من PSG لخطف دي خيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض خيالي من PSG لخطف دي خيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يفاوض الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن باريس سان جيرمان عرض على دي خيا 450 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع للفوز بخدماته وليكون بديلا للحارس المخضرم جيانلويجي بوفون بعقد طويل الأمد بزيادة 250 ألف إسترليني عن راتبه الحالي رفقة الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دي خيا رفض عدة عروض من مانشستر يونايتد لتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل مع وجود خيار تمديد عام إضافي.

Advertisements

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر يونايتد سيوافق على رحيل دي خيا مقابل 50 مليون إسترليني في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن اهتمام ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني أيضًا بضم دي خيا في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يطمح في ضم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد بديلاً لدي خيا في الصيف مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.