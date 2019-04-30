رياضة | مفاجأة مدوية.. زيدان نادم على العودة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. زيدان نادم على العودة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية إسبانية اليوم بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد نادم على العودة لقيادة الفريق في منتصف الموسم الجاري خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وأكد موقع لو10 سبورت الفرنسي شعور زيدان بالندم على العودة في منتصف الموسم لقيادة الفريق.

وذكر الموقع الفرنسي أن زيدان غير راض عن مستوى اللاعبين الحاليين في ريال مدريد وأكد الموقع الفرنسي إعجاب زيزو بالرباعي كريم بنزيما وخيسوس فاييخو وإبراهيم دياز وفيدريكو فالفيردي الذين يقدمون مستويات مميزة.

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وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن نية زيدان بيع كلا من ماريانو دياز وجاريث بيل وايسكو وماركوس يورنتي وداني سيبايوس وفاييخو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن ريال مدريد حدد عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل، أبرزها إيدين هازارد وبول بوجبا وكريستيان إيركسن ونجولو كانتي وساديو ماني وتانجي ندومبيلي وجادون سانشو.

يذكر أن ريال مدريد خسر من رايو فايكانو بهدف نظيف في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الأحد الماضي.