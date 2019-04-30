رياضة | الكشف عن موقف صلاح وفيرمينو من مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف صلاح وفيرمينو من مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية بأن الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو نجمي ليفربول جاهزان لمواجهة برشلونة غدًا في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ونشر كونور دان الصحفي الإنجليزي بشبكة ليفربول إيكو الشهيرة فيديو لتدريبات الريدز صباح اليوم وظهر فيه صلاح وفيرمينو وأكد على أنهما شاركا في التدريبات بصورة طبيعية.

وكانت بعض الشائعات خرجت مساء أمس من قبل أحد المشجعين على مواقع التواصل الإجتماعي والذي لمح لإصابة صلاح دون التأكيد من أي مصدر موثوق للخبر ليتأكد الجميع من عدم صحة الخبر بمشاركة محمد صلاح في مران اليوم.

يذكر أن يورجن كلوب كان قبل أيام قد أعلن أن إصابة فيرمينو عضلية ولكنها ليست خطيرة بينما أكد على قدرته وجاهزيته للمشاركة أمام برشلونة.