انت الان تتابع ليفربول ضد برشلونة.. فان دايك يتحدث عن مراقبة ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
فيرجيل فان ديك
يرى الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أن وصول الريدز للمراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا مجدداً، لا يمثل أي مفاجأة له، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من مواجهة الريدز أمام برشلونة الإسباني، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد كامب نو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بقيادة الحكم الدولي الهولندي بيورن كيبرز، صاحب الـ46 عامًا، علمًا بأن لقاء الإياب سيقام في السابع من مايو المقبل، على استاد آنفيلد.
وقال: "أرى ما لدينا. أرى اللاعبين الذين نمتلكهم. أرى الطريقة التي نلعب بها كرة القدم، لهذا الأمر ليس مفاجئاً. لا يزال عليك القيام بذلك يوم الأربعاء. أعتقد أنها ستكون مواجهة صعبة بشكل لا يصدق، ويجب أن تكون جاهزاً لمواجهة أي مشاكل، ونأمل أن نخرج بنتيجة جيدة تساعدنا على التأهل للنهائي من آنفيلد. سنبذل
وعند سؤاله عن مهمة مراقبة ميسي، أوضح أنها تتطلب جهداً جماعياً، مضيفاً: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم أنت ترى كيف نلعب وكيف ندافع نحن لا ندافع بأسلوب رجل لرجل، ولكننا ندافع سوياً ونهاجم جميعاً. سنكون مستعدين".
وأتم فان ديك: "الأمر لا يتعلق بميسي فقط، حيث يتمتع الفريق ككل بجودة عالية. ما نفعله هو الاستعداد جيداً للمواجهة. لدينا فريق جيد للغاية قادر على التنافس هناك. الأمر لا يشبه الذهاب لقضاء عطلة أو شيء ما".
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