آخر كلام.. محمد صلاح جاهز لموقعة برشلونة (فيديو)

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٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
محمد صلاح
خاض محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، مران فريقه اليوم الثلاثاء، بشكل طبيعي، ورصدت الكاميرات التي نقلت تدريب الريدز خوض صلاح المران الذي أقيم في (Melwood) بجانب زملائه، بجانب خوض البرازيلي روبرتو فيرمينو المران بعد غيابه عن لقاء الليفر الأخير في البريميرليج بسبب الإًصابة، ويلتقي رجال المدرب الألماني يورجن كلوب فريق برشلونة الإسباني، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد كامب نو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بقيادة الحكم الدولي الهولندي بيورن كيبرز.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد صلاح، تعرض للإصابة خلال تدريبات فريقه، الإثنين، ووفقًا لما ذكرته صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، فإن صلاح تعرض لإصابة عضلية خلال المران، لم يستطع مواصلة التدريبات بسببها، ولم تكشف الصحيفة أي تفاصيل عن الإصابة المزعومة حينها. LIVE @ChampionsLeague
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد صلاح، تعرض للإصابة خلال تدريبات فريقه، الإثنين، ووفقًا لما ذكرته صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، فإن صلاح تعرض لإصابة عضلية خلال المران، لم يستطع مواصلة التدريبات بسببها، ولم تكشف الصحيفة أي تفاصيل عن الإصابة المزعومة حينها.— Liverpool FC (@LFC)
— Connor Dunn (@ConnorDunn7)
LIVE @ChampionsLeague training from Melwood. ⚽️— Liverpool FC (@LFC) April 30, 2019
Final preparations before we head to @FCBarcelona. 👊 https://t.co/sS7BS0RYTB
— Connor Dunn (@ConnorDunn7)
The players are being put through their warm-up here and it’s all smiles! pic.twitter.com/w3M9FlmdNR— Connor Dunn (@ConnorDunn7) April 30, 2019
The speed of these boys feet 💨 pic.twitter.com/cikZbQsXq3— Connor Dunn (@ConnorDunn7) April 30, 2019
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