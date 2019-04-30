انت الان تتابع أول تحرك من اتحاد الكرة بعد أزمة تذاكر أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

جماهير مصر

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، أن اللجنة تقوم حاليًا بمراجعة أسعار تذاكر مباريات البطولة، بما يحقق أحد أهم أهداف تنظيم البطولة بعودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات، وكشف أبو ريدة عن أن تلك المراجعة تستهدف بالأساس أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بالنسبة لمباريات المنتخب الوطني، لما تمثله من عصب جماهيري مهم للمنتخب والبطولة، بالإضافة إلى أسعار تذاكر مباريات المجموعات الأخرى التي نعمل على تشجيع جماهير الكرة المصرية لملء مدرجاتها، لإظهار وجه مصر الحضاري أمام القارة والعالم.

Advertisements

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه على تواصل دائم بالجهات المعنية في هذا الشأن لتحقيق مصلحة الجماهير المصرية. قالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي، إن الوزير أشرف صبحي تدخل لحل أزمة أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، التي تسببت في حالة من الغضب الشديد بين