انت الان تتابع خالد بيومي: أسعار تذاكر أمم إفريقيا للأغنياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

فتح خالد بيومي، المحلل الرياضى بقناة أبوظبي الرياضية، النار على مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم المصري، بعد الإعلان عن أسعار تذاكر مباريات المنتخب الوطني التي تحتضنها الأراضي المصرية، ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 21 من شهر يونيو المقبل، والتى جاءت كالآتي: 2500 جنيه للمقصورة الرئيسية، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و600 جنيه للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الثانية و200 جنيه للدرجة الثالثة، وكتب بيومي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "الكرة للأغنياء عنوان الجبلاية الجديد».

وعبرت الجماهير المصرية، عن غضبها الشديد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما حددت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، أسعار تذاكر لقاءات المنتخب الوطني، خلال البطولة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس

Advertisements