انت الان تتابع توتنهام يبحث عن فوز مريح أمام أياكس قبل لقاء الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد الإطاحة بالكبار والعبور إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واصل فريق توتنهام الإنجليزي مشواره نحو المربع الذهبي للبطولة القارية

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، وذلك حين يستضيف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظيره أياكس أمستردادم الهولندي، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد توتنهام هوتسبير، والتي سيقودها الحكم الدولي الإٍسباني صاحب الـ42 عامًا، أنطونيو ميجيل ماثيو لاهوز، وجاء تأهل أياكس الهولندي، إلى نصف النهائي على حساب يوفنتوس الإيطالي، فيما صعد توتنهام على حساب مواطنه مانشستر سيتي، علمًا بأن لقاء الإياب سيقام يوم 8 مايو المقبل، على استاد يوهان كرويف أرينا.

وهذه هي المباراة السادسة التي يديرها لاهوز في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث سبق له إدارة مباريات بنفيكا البرتغالي مع بايرن ميونخ الألماني، والنجم الأحمر الصربي مع ليفربول، ولوكوموتيف موسكو الروسي مع جالطة سراي التركي في دور المجموعات، كما أدار مباراتي توتنهام مع بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16،

وهذه هي المباراة السادسة التي يديرها لاهوز في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث سبق له إدارة مباريات بنفيكا البرتغالي مع بايرن ميونخ الألماني، والنجم الأحمر الصربي مع ليفربول، ولوكوموتيف موسكو الروسي مع جالطة سراي التركي في دور المجموعات، كما أدار مباراتي توتنهام مع بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16، وليفربول مع بورتو البرتغالي في دور الثمانية.

وبعد الإطاحة بالكبار والعبور إلى الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، واصل فريق توتنهام مشواره نحو المربع الذهبي للبطولة القارية، وعانى توتنهام في بداية مشواره القاري حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة من أول ثلاث مباريات له بدور المجموعات، ولكن توتنهام فاز على إنتر ميلان الإيطالي وآيندهوفن الهولندي قبل أن يفرض التعادل بهدف لمثله على مضيفه برشلونة الإسباني ليضمن العبور إلى الدور التالي.

ولعب توتنهام في دور الستة عشر أمام بروسيا دورتموند الألماني حيث فاز في مباراة الذهاب 3 /0 ثم فاز في مباراة الإياب 1 /0، ثم اصطدم في دور الثمانية بمواطنه مانشستر سيتي، وحقق توتنهام فوزا مفاجئا في مباراة الذهاب بهدف دون رد قبل أن يخسر في مباراة الإياب 3/4 ليعبر إلى المربع الذهبي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وبدا أن سيتي حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي عندما سجل رحيم ستيرلينج هدفا في الوقت بدل الضائع لكن تم إلغاء الهدف بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتنتقل بطاقة التأهل إلى توتنهام، ليحجز توتنهام مقعده في المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 57 عاما.

ولكن حلم بلوغ نهائي البطولة القارية ليس سهل المنال، حيث يعيش أياكس أمستردام صحوة حقيقية وسجل مسيرة أفضل بكثير من توتنهام، حيث نجح في الإطاحة بريال مدريد حامل اللقب من دور الستة عشر رغم خسارته أمام المارد الإسباني في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليثأر الفريق الهولندي في مباراة الإياب في إسبانيا ويفوز 4/ 1 ليتفوق في مجموع اللقاءين بنتيجة 5/ 3.

وبعد الانتهاء من النادي الملكي اصطدم أياكس بيوفنتوس في دور الثمانية، لكنها لم تكن مشكلة بالنسبة للعملاق الهولندي الذي حسم الفوز بنتيجة 3/ 2 في مجموع اللقاءين.

وأحرز أياكس لقب دوري الأبطال 4 مرات من قبل من بينها ثلاث مرات متتالية في سبعينيات القرن الماضي، لكنه لم يصعد لمنصة التتويج في البطولة القارية منذ عام 1996، ويشارك أياكس في المربع الذهبي لدوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ 22 عاما.

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وأكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، أن فريقه سيكون في كامل تركيزه، وسيعتمد على الجماعية، خلال مواجهة أياكس أمستردام، وأضاف بوكيتينو، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "وصلنا إلى هذه المرحلة في البطولة، لأننا فريق واحد وسنظل فريقا، ولسنا قلقين".

وحول إمكانية لحاق مهاجمه هاري كين بمواجهة الإياب، أجاب مدرب توتنهام: "كين بدأ في الركض، وعملية تعافيه تسير بشكل جيد، لكن لا يمكننا خلق فكرة لا يمكن تحقيقها.. إنه في كامل تركيزه، وسنرى ما سيحدث، نحن نقيم حالته كل يوم".

وأضاف بوكيتينو: "مواجهة أياكس من المستحيل أن نلعبها ونحن مرهقين، سنكون في قمة تركيزنا وطاقتنا، ليس لدي أي شك.. نحن بالفعل نعيش حلما، وكان هدف النادي الأساسي هو إنهاء الاستاد مع الاستمرار في المنافسة، كان هذا هو الأهم، وهو طموحنا لتحقيق الانتصارات".

وأوضح مدرب توتنهام: "هدف الانتهاء من العمل في الاستاد لم يكن بداخلي، فأنا أحب اللعب من أجل المجد، لكنه كان مشروعًا طموحًا لتوفير الأموال لمساعدة النادي، والقدرة على المنافسة، وهذا هو الشيء الذي يجعلنا نشعر بالفخر أكثر".

وواصل بوكيتينو: "انظروا لما سنكون عليه في المستقبل، ربما لم نفز بأي لقب حتى الآن، لكنني أعتقد أنها مهمة صعبة، ولا يمكن لأي نادٍ في كرة القدم، أن يُكرر التاريخ الذي صنعه توتنهام"، في إشارة إلى نجاحه في المنافسة بقوة، بينما كان يبني استاده الجديد، وفي غياب تدعيمات كبيرة للفريق.

فيما أكد إيريك تين هاج، المدير الفني لأياكس، أن لاعبيه يدركون قدرتهم على تقديم أفضل أداء ممكن، أمام توتنهام، وأراد تين هاج رفع الضغط عن كاهل لاعبيه، مؤكدا أنه دخل المواجهتين السابقتين، أمام ريال مدريد ويوفنتوس، وهو المرشح الأقل حظا، لكن هذا "لن يغير أي شيء" أمام الفريق اللندني.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: "لم يتغير أي شيء بالنسبة لنا، هي مجرد فكرة يتم ترديدها، كل شيء سيتضح في المباراة.. نريد أن نلعب بثقة داخل الملعب، وندرك أننا مقبلون على مباريات مهمة للغاية، وسنرى ماذا سيحدث.. ندرك أننا نستطيع الظهور بأفضل أداء ممكن".