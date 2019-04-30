الان تتابع الاتحاد السوداني لكرة القدم يعلق منافسة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 2:48 م, 30 أبريل 2019 م التعليقات: 0 اليوم الخرطوم - الخليج 365: أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، توقف النشاط الرياضي لمسابقة الدوري الممتاز في البلاد، لأجل غير مسمى.

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