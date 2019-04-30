شكرا لقرائتكم خبر عن عودة وليد سليمان تزين قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش، غدًا الأربعاء، في إطار الأسبوع 31 من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة وليد سليمان بعد قرابة ثلاثة أشهر ونصف من الغياب للإصابة، وجاءت القائمة كالآتي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - صالح جمعة - هشام محمد -رمضان صبحي - حسين الشحات - ناصر ماهر - جيرالدو - وليد سليمان

الهجوم: وليد أزارو - مروان محسن - جونيور أجاي