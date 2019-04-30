مانشستر سيتي يزاحم ليفربول على ضم لاعب فياريال

يتنافس كل من مانشيستر سيتي وليفربول على ضم اللاعب النيجيري صامويل تشوكويزي جناح فياريال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة ديلي ميل أكدت أن الثنائي مانشستر سيتي وليفربول يتابعان جناح فياريال البالغ من العمر 19 عامًا.

وبحسب ما أكدته الصحيفة فإن النيجيري تم تشبيهه بآيرن روبن لاعب بايرن ميونيخ، كما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في 2018 من الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

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اللاعب المعروف باسم "صامو، والذي سجل هذا الموسم 8 أهداف رفقة فريقه يتضمن شرط جزائي في عقده يصل إلى 54 مليون جنيه استرليني.

واشارت ديلي ميل إلى أن الثنائي الإنجليزي آرسنال وليستر سيتي بجانب أتلتيكو مدريد الإسباني كانوا يضعون النيجيري الشاب نصب أعينهم إلا أن التطزر المذهل للاعب سيجلعه أقرب إلى مانشستر سيتي أو ليفربول.

جدير بالذكر ان مانشستر سيتي وليفربول يتنافسان على لقب الدوري هذا الموسم حيث يتدصر البلو سكاي صدارة بريميرليج برصيد 92 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الريدز صاحب المركز الثاني