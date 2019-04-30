لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالآتي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجاي. وخرج من قائمة الأهلي كل من: محمد محمود وحسام عاشور وعمرو جمال وسعد الدين سمير وكريم وليد "نيدفيد" بسبب الإصابة، وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمود وحيد وشريف إكرامي وأحمد الشيخ وصلاح محسن وباسم علي لوجهة نظر فنية. ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش غدا الأربعاء، على إستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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