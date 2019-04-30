هل يسقط توتنهام في فخ ريال مدريد ويوفنتوس؟

يستقبل توتنهام الإنجليزي اليوم الثلاثاء، نظيره أياكس الهولندي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويسعى السبيرز إلى التصدي لخطورة الفريق الهولندي الشاب الذي نجح في إقصاء ريال مدريد، بطل أوروبا في آخر 3 سنوات من دور الـ16، وأطاح بعدها بيوفنتوس من ربع النهائي.

واعتمد توتنهام في مباراتي ريال مدريد ويوفنتوس على خطة الخداع من خلال إظهار اعتماده على الهجمات المرتدة وسرعة لاعبيه الشباب، قبل أن ينجح مع سير المباراة في الاستحواذ على الكرة وعلى تطبيق "تيكي تاكا" عبر التمريرات السريعة بين لاعبيه.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز نقط القوة عند أياكس وكيفية تعامل توتنهام معها حتى لا يسقط في الفخ مثل ريال مدريد ويوفنتوس.

الضغط العالي

يعد الضغط العالي من نقاط القوة التي يتمتع بها أياكس، حيث يعمل الرباعي الأمامي بقوة على غلق كل خطوط التمرير أمام الفريق الخصم، مع حرص الثنائي لاسه شوني وفرينكي دي يونج على استرجاع الكرة واستعادة الاستحواذ، وبالتالي سيكون سلاح توتنهام لتخطي ذلك الضغط، هو الاعتماد على الدقة في التمريرات الطولية من خلف الجناحين.

ويفضل توتنهام كثيرًا الاعتماد على بناء الهجمة، ولكن أمام أياكس عليه التغلب على الضغط العالي من خلال التمريرات الطولية تجاه المهاجم فرناندو لورينتي، والذي سيحرص على تسليم الكرة بعدها إلى ديلي ألي أو لوكاس مورا لحل المشكلة.

الهجمات المرتدة

كما سبق وأن ذكرنا بأن الضغط العالي هو نقطة قوة أياكس، ولكنه يجعل الفريق الهولندي عرضة للهجمات المرتدة، وعند نجاح السبيرز في الخروج من ضغط أياكس، من الأفضل له تركيز الهجمات المرتدة من الجانب الأيمن، من خلف الظهير الأيسر لأياكس نيكولاس تاجليافيكو، الذي يشجعه مدرب أياكس إيريك تين هاج على التقدم، وبالتالي يترك مساحات كبيرة من خلفه.

Advertisements

وبإمكان مورا أن يستغل تلك المساحة بسرعته، ويحاول دالي بليند التغطية من وراء الأرجنتيني، ولكن إذا وصل مورا إلى الكرة أولًا، سيملك فرصة جيدة لتشكيل خطورة على مرمى أياكس، خاصة أنه سيكون في مواجهة قلبي دفاع لا يتمتعان بالسرعة.

الرباعي الأمامي

من المنتظر أن يعتمد توتنهام على 3 لاعبين في خط الدفاع، ومع ذلك لن يجدوا أي راحة في التعامل مع الرباعي الهجومي لأياكس، فالفريق الهولندي لا يعتمد على مهاجم صريح، بل يعتمد على دوسان تاديتش كمهاجم وهمي ويأتي من خلفه فان دي بيك.

ويعد حكيم زياش القوة الإبداعية في الفريق الهولندي، فعند تلقيه الكرة يدخل نيريس من الجناح الأيسر إلى العمق، تلك اللا مركزية لمهاجمي الفريق الهولندي ستتسبب في إزعاج كبير لدفاعات السبيرز.

تأثير دي يونج

مثل أياكس، يعتمد توتنهام أيضًا على الضغط العالي، ولكن يتمتع الفريق الهولندي بجودة عالية في تخطي هذا الضغط، بفضل فرينكي دي يونج، والذي يتراجع إلى الوراء كثيرًا، بينما يتراجع شوني ليقف أمام الثلاثي، الأمر الذي يمنح لاعبي أياكس فرصة تمرير الكرة فيما بينهم بسهولة، في ظل تحركات الظهيرين والأجنحة أيضًا.

ويتمتع دي يونج بمهارة عالية تساعده في المراوغات وتخطي الخطوط، وتحويل الحالة الدفاعية لأياكس إلى أخرى هجومية.