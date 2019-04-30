أبو ريدة يعلق على أزمة أسعار تذاكر الكان

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة أسعار تذاكر مباريات البطولة بما يحقق أحد أهم أهداف التنظيم، بعودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات.

وكشف أبو ريدة، في تصريحات للموقع الرسمي، عن أن تلك المراجعة تستهدف بالأساس أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بالنسبة لمباريات المنتخب المصري، بما تمثله من عصب جماهيري مهم للمنتخب والبطولة، بالإضافة إلى أسعار تذاكر مباريات المجموعات الأخرى.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أنه على تواصل دائم بالجهات المعنية في هذا الشأن لتحقيق مصلحة الجماهير المصرية.

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جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة أعلنت أمس أسعار التذاكر، وصاحب هذا الأمر احتجاجات كبيرة من قبل الجمهور، واتهموا اللجنة بحرمان محدودي الدخل والجماهير البسيطة، من حضور المباريات.

وكانت اللجنة قد قالت في بيان رسمي، أمس الإثنين، إنها حددت 100 جنيه مصري لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يشارك فيها المنتخب المصري، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر فحددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.