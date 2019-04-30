الأردن يواجه أندونيسيا استعدادًا لتصفيات المونديال

جاء اختيار أندونيسيا، على ضوء قرار الجهاز الفني للمنتخب الأردني بقيادة فيتال بوركلمانز، بعد دراسة العديد من الخيارات لإنجاز فترة النشامى الإعدادية خلال حزيران/المقبل، التي تتضمن لقاء سلوفاكيا، في براتيسلافا في السابع من الشهر، قبل استضافة أندونيسيا بعد 4 أيام بالعاصمة عمان.
يُذكر أن المنتخب الأردني، ينتظر منتصف تموز/يوليو المقبل سحب قرعة التصفيات المشتركة لمونديال 2022، ونهائيات آسيا 2023، على أن يستهل مشواره في 5 من أيلول/سبتمبر المقبل.
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