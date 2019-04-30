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الأردن يواجه أندونيسيا استعدادًا لتصفيات المونديال

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استقرَّ المنتخب الأردني لكرة القدم، على مواجهة نظيره الأندونيسي وديًا 11 حزيران/يونيو المقبل، في العاصمة عمان، في إطار تحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2022، والتي تبدأ مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

جاء اختيار أندونيسيا، على ضوء قرار الجهاز الفني للمنتخب الأردني بقيادة فيتال بوركلمانز، بعد دراسة العديد من الخيارات لإنجاز فترة النشامى الإعدادية خلال حزيران/المقبل، التي تتضمن لقاء سلوفاكيا، في براتيسلافا في السابع من الشهر، قبل استضافة أندونيسيا بعد 4 أيام بالعاصمة عمان.


يُذكر أن المنتخب الأردني، ينتظر منتصف تموز/يوليو المقبل سحب قرعة التصفيات المشتركة لمونديال 2022، ونهائيات آسيا 2023، على أن يستهل مشواره في 5 من أيلول/سبتمبر المقبل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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