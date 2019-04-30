عملاق جديد يقتحم صراع كونتي

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، بات على رادار عملاق أوروبي جديد خارج الكالتشيو.

ووفقًا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالي، فإن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، يرغب في تعيين كونتي بدلًا من المدرب الألماني توماس توخيل بدءًا من الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن توخيل فقد ثقة إدارة النادي الباريسي بعد أن خرج الفريق من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، ثم خسر نهائي كأس فرنسا أمام رين السبت الماضي.

وأوضحت أن الخليفي اتصل بكونتي بعد خسارة سان جيرمان أمام رين، وعرض عليه مشروع النادي الباريسي الذي يهدف لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كونتي يحظى باهتمام أكثر من نادٍ إيطالي مثل ميلان وإنتر وروما، بالإضافة إلى بايرن ميونخ من الدوري الألماني.